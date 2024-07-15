Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что Россия не намерена принимать участия в «мирных саммитах» на условиях Украины или стран Запада. Он также указал на неприемлемость тона президента Украины Владимира Зеленского в контексте обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта.

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До этого глава киевского режима заявлял, что РФ должна быть на втором саммите по Украине в ноябре 2024 года.

— Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев, — подчеркнул Слуцкий.



Он отметил, что РФ неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры, однако лишь с учетом нынешних реалий, в том числе территориальных, утвержденных российской Конституцией.

— С кем вести? Другой вопрос. Сомневаюсь, что с «просроченным» главарем украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня при отмене выборов президента может выступать Верховная рада и ее спикер. Но власть там узурпирована, — добавил Слуцкий в своем Telegram-канале.



Парламентарий указал, что в мирных инициативах, будь то китайская, бразильская или турецкая, необходимо отталкиваться от «формулы мира», предложенной президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться уже этой осенью, когда в Соединенных Штатах Америки завершатся президентские выборы. Соответствующее заявление в беседе с «Вечерней Москвой» сделал политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.

10 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся только тогда, когда Киев будет к этому готов. При этом Европейский союз (ЕС) не готов принять иные мирные планы, кроме «формулы мира», предлагаемой Зеленским.