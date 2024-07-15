Россия хочет вернуться в состав Исполсовета ОЗХО

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Россия подала заявку на членство в ОЗХО в 2025-2027 годах. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Тарабрин не стал оценивать шансы на возвращение России в организацию. По его мнению, этому попытаются помешать страны Запада.

«Мы прекрасно понимаем, что наши противники сделают все возможное и приложат максимум усилий, дабы не допустить нашего переизбрания. Для них это принципиальный вопрос. На практике это будет означать, что Запад может пойти на любые провокации, подлог, давление, шантаж, угрозы, в общем, задействовать весь имеющийся в их руках инструментарий, лишь бы перекрыть России доступ в руководящие органы ОЗХО», — заявил он.



В данный момент в состав Исполнительного совета ОЗХО входит 41 страна, при этом каждый член организации поочередно избирается сроком на два года. Таким составом орган осуществляет надзор за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия. В ноябре 2023 года Россия не смогла переизбраться в состав Исполнительного совета ОЗХО, не добрав один голос.

Ранее Тарабрин заявил, что Россия может пригласить экспертов ОЗХО, для доказательств применения ВСУ химического оружия.