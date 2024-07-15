Гладков отреагировал на желание жителей обратиться к Путину

Жители Шебекино не должны поддаваться на украинские провокации. Так губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Владимиру Путину.

«Пишут жители Шебекино, что людей пытаются собрать в доме торговли, чтобы собрать подписи под обращением к президенту <...> Путину в связи с тем, что якобы невозможно донести никакие проблемы ни до главы округа, ни до губернатора», — рассказал Гладков в видеообращении.



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Как рассказал глава региона, власти пытаются как можно быстрее обрабатывать все обращения от жителей.

«Провокаций со стороны Украины много, они есть и будут. Потому что их задача — нас запугать. Я уверен, что это ни у кого не получится», — сказал губернатор.



Как указывает ТАСС, ранее в местных пабликах сообщалось, что жителей призывают подписать петицию к Владимиру Путину из-за непрекращающихся обстрелов города.