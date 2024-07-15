В России высказались о возобновлении договора СНВ с США

России и США следует возобновить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после его истечения в 2026 году, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах этого соглашения.

«Договор, конечно, нужен. Ситуация, до которой довели США, находится в очень опасной черте, поэтому, конечно, договоренности нужны, но эти договоренности нужно исполнять, а не декларировать. Я думаю, что нам к новым договоренностям нужно подходить еще более серьезно, чем это было раньше», — сказал депутат.



Вашингтон надеется заключить с Россией новый договор о СНВ, заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Военно-воздушных сил (ВВС) США Эндрю Гебара.

Пентагон захотел заключить договор с Россией

«Есть абсолютная надежда на новое соглашение по ядерному нераспространению», — сказал он.



Договор СНВ-III вступил в силу в 2011 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали его тогда на десять лет с возможностью продлить еще на пять. В 2021 году Москва и Вашингтон пролонгировали соглашение на максимально возможный срок, но в 2023 году президент России Владимир Путин приостановил участие страны в соглашении. При этом в Кремле отметили, что продолжат соблюдать условия документа и готовы вернуться к переговорам по возобновлению ДСНВ.