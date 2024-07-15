Захарова заявила, что США вошли в абсолютное внутриполитическое пике
Вашингтон вошел в период абсолютного внутриполитического пике, из которого не может найти выход. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
"Соединенные Штаты Америки вошли в абсолютное внутриполитическое пике, из которого выхода найти никак не могут", - отметила дипломат.
Она подчеркнула, что в США наблюдается не просто поляризация общества, а "состояние предгражданской войны, когда люди друг друга мутузят только за то, что носят майки с оппозиционным кандидатом".
"До физического насилия доходит, - продолжила Захарова. - На этом фоне прошли пресловутые дебаты, которые повергли страну, Соединенные Штаты Америки, да и весь мир, в шок. Все граждане Соединенных Штатов Америки задали только один вопрос себе: а как получилось так, что в их той самой американской демократии пришел к власти человек, в отношении которого они могут только задать вопрос о его физической кондиции, о его дееспособности. Не трудоспособности, а дееспособности".