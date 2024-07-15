Захарова заявила, что США вошли в абсолютное внутриполитическое пике

Вашингтон вошел в период абсолютного внутриполитического пике, из которого не может найти выход. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

"Соединенные Штаты Америки вошли в абсолютное внутриполитическое пике, из которого выхода найти никак не могут", - отметила дипломат.



Она подчеркнула, что в США наблюдается не просто поляризация общества, а "состояние предгражданской войны, когда люди друг друга мутузят только за то, что носят майки с оппозиционным кандидатом".