Мишустин назначил Максима Королькова замглавы Минприроды

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Максима Королькова заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Королькова Максима Владимировича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее Корольков работал первым заместителем генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП "Федеральный экологический оператор" (входит в госкорпорацию "Росатом"), а также руководителем проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух".