Захарова объяснила, почему покушение на Трампа было ожидаемым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские политики призывали к убийству экс-президента США Дональда Трампа еще два месяца назад. Об этом она сказала в эфире радио «КП».

© РИА Новости

Дипломат отметила, что писала об этом еще 13 мая в своем Telegram-канале. В нем говорилось то, «о чем вчера начал говорить весь мир — что-то странное происходит внутри Соединенных Штатов Америки».

«Речь шла уже об официальных, верифицированных заявлениях американского политического истеблишмента. Конгрессмен Дэн Голдман – это же официальное лицо, член Конгресса. Или публицист Роберт Каган (по удивительному стечению обстоятельств он является еще и мужем Виктории Нуланд). Их цитаты мы привели два месяца назад. Это люди, которые прямо заявили о том, что неплохо было бы физически устранить Трампа», — сказала Захарова.



Она подчеркнула, что это уже «не просто какие-то заговоры, не просто разжигание ненависти», а прямые призывы уничтожить кандидата в президенты. По словам Захаровой, публикация об угрозе для Трампа были не предсказаниями, а четкой аналитикой, основанной на политологии.

Закрывшей Трампа от стрелка женщиной оказалась каратистка из Рязани

Представитель МИД РФ добавила, что США вошли в «абсолютное собственное внутриполитическое пике», из которого нельзя выйти. У него есть ряд показателей, в том числе и экономических — в частности, госдолг в 34 трлн долларов, который превосходит ВВП страны. Кроме того, отмечается «не просто поляризация общества, а состояние предгражданской войны».

Напомним, что попытка покушения на Трампа произошла 13 июля на митинге в поддержку политика в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения. Сам экс-президент отделался травмой правого уха.