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МИД РФ: расширение учений НАТО с Японией ведет лишь к эскалации

Планы НАТО по расширению совместных учений с Японией приведут только к новым проблемам и риску эскалации в регионе. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. ТАСС

«Ничего, кроме проблем и эскалации, такие шаги не принесут, тем более учитывая сложность тех проблем, которые остаются нерешёнными в этом регионе», — отметил Руденко. RT на русском

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна должна укреплять связи с НАТО для обеспечения региональной безопасности. Парламентская газета

МИД РФ отреагировал на расширение учений НАТО с Японией
© РИА Новости
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