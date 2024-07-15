В Кремле отреагировали на призыв нобелевских лауреатов прекратить огонь

Кремль не знает о призыве лауреатов Нобелевской премии прекратить огонь в ходе конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти не видели соответствующего письма, передает ТАСС.



Нет, к сожалению, не видели, — сказал Песков.



Ранее издание Le Monde опубликовало письмо, в котором 51 нобелевский лауреат выступил с требованием к воюющим сторонам в десятках конфликтах по всему миру, включая Россию и Украину, немедленно прекратить огонь в преддверии Олимпийских игр в Париже. Обращение адресовано в том числе религиозным деятелям, включая папу римского, патриарха Константинопольского, далай-ламу XIV, а также лидеров, представляющих ислам и иудаизм.

До этого советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может передать свои мирные предложения России через посредников. Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который недавно посещал Москву, таковым не является, добавил он. Подобный метод передачи информации уже оправдал себя при заключении зерновой сделки, указал Подоляк. При этом Киев якобы не готов к миссии посредничества, в случае если третья сторона выступает «за немедленное прекращение огня».