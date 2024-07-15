Песков высказался о контактах Путина с Трампом после покушения

Российский лидер Владимир Путин не планирует никаких контактов с бывшим президентом США Дональдом Трампом после покушения на него. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

«Нет, [президент РФ Владимир Путин] не связывался, и не планируется никаких контактов», - пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.



При этом Дмитрий Песков отметил, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, особенно с учетом эскалации мировой напряженности, пишет ТАСС.

«Безопасность по понятным причинам и так усилена вне зависимости от упомянутых происшествий (…) Обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо», - пояснил представитель Кремля.



Попытка покушения на Трампа произошла 13 июля на митинге в поддержку политика в Пенсильвании. Погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения. Сам экс-президент отделался травмой правого уха. Он отметил, что врачи назвали чудом то, что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15.

Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. Он был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс. Президент США Джо Байден осудил покушение на экс-главу страны Дональда Трампа и призвал нацию объединиться.