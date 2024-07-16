Кадыров отреагировал на предложение поставить ему памятник

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя и мецената Михаила Гуцериева не ставить ему памятник, передает РИА Новости. Вместо этого политик предложил возвести какой-нибудь объект в его республике.

Наш последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. <...> Я живой, поэтому вместо памятника <...>. Подумайте, — сказал Кадыров.



Ранее Кадыров назвал приятным и щедрым подарком внесение его матери, президента общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны, в санкционный список Европейского союза. Он поблагодарил объединение за такой шаг. По мнению главы Чечни, включение его матери в этот реестр стало настоящим признанием ее заслуг в поддержке российских военнослужащих и их семей.

Кадыров сообщил об открытии мечети вместимостью до 3 тыс. человек в городе Ойсхара

До этого Кадыров иронично отреагировал на обвинения, выдвинутые СБУ в адрес главы Российского университета спецназа имени В. В. Путина Байбетара Вайханова. В его отношении на Украине было заведено уголовное дело по статье «о пособничестве в ведении агрессивной войны». Глава Чечни написал: «СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня!»