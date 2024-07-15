В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование и сталкеринг

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в ГД проект, которым предполагается ввести штрафы за преследование. Взыскание составит две тысячи рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. Документ предполагает дополнение КоАП статьей 5.612.

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Помимо этого, законопроект предполагает штраф в размере трех тысяч рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В случае повторных действий за преследование предлагается наказывать административным арестом до 15 суток.

Нилов отметил, что если вовремя отреагировать на сообщения жертв, провести профилактические беседы и вынести предупреждение злоумышленнику, согласно КоАП, то возможно удастся предотвратить более серьезные преступления, передает РИА Новости.

— Распространенный, к сожалению, принцип «нет тела — нет дела» должен быть искоренен. Предложенные нами поправки — это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан, — отметил чиновник.



7 июля продюсер и телеведущая Тина Канделаки подтвердила информацию об изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ» возле телецентра «Останкино». До этого сообщения об инциденте появились в средствах массовой информации.

Оперативники задержали третьего фигуранта дела, который после преступления попытался покинуть территорию РФ. Позднее появились подробности дела об изнасиловании сотрудницы. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».