Позиция по Украине кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа могла стать причиной покушения на него, предположил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА «Новости».

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Покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в 18:11 (02:11 мск, воскресенье). Злоумышленник выпустил как минимум пять пуль.

Одна из них пробила политику правое ухо, вторая унесла жизнь сторонника Трампа, еще две нанесли тяжелые ранения зрителям, пятая попала в колонки. Стрелявший был ликвидирован ответным огнем силовиков.

«Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп - один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий», — подчеркнул Володин.



По его мнению, подтверждением этой версии является недавнее нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он добавил, что глава республики выступал против использования Украины в геополитических целях.

Дональд Трамп рассказал о полученном при покушении ранении

Спикер Госдумы отметил, что за покушением на Трампа стоит кризис американской политической системы и раскол в обществе. Он уточнил, что США находятся буквально на грани гражданской войны.

Ранее сенатор Андрей Климов сообщил, что при анализе покушения не следует исключать украинскую версию инцидента.