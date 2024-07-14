Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поднимет вопрос списка погибших в Буче в Совете безопасности ООН на следующей неделе. Об этом он заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже десятый, в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си. Позорище, когда элементарную вещь оставляют без ответа, точно также, как и покажите, как идет расследование террористического акта на «Северных потоках», — сказал Лавров (видео опубликовано в соцсетях журналиста).



Буча — город в Киевской области, в начале спецоперации около месяца находился под контролем российских военных. В начале апреля 2022 года западные СМИ и украинские власти распространили видеозаписи из Бучи, на которых видны лежащие на дороге тела погибших людей, и обвинили российских военных в гибели мирных жителей. В Москве отрицали причастность Вооруженных сил к гибели гражданского населения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала события в Буче фейком.