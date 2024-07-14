Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Запада, все страны должны гарантировать России полную изоляцию. Его слова приводятся Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Представитель Кремля подчеркнул, что такая линия контрастирует с интересами других больших стран. Также, комментируя визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ, Песков отметил, что отношения России и Индии не направлены против третьих стран.

"Дружба стоит на балансе интересов", - отметил он.



Также Песков рассказал, что западные государства продолжают оказывать сильное давление на страны глобального Юга.

Лавров назвал изоляцию РФ иллюзией, к которой Запад может всерьез стремиться

По словам представителя президента РФ, сейчас нельзя говорить о том, что коллективный Запад изолировался от глобального Юга. 11 июля пресс-секретарь российского лидера рассказал о попытках западных государств помешать развитию отношений других стран с РФ.