Сенатор: покушение на Трампа может привести к новой мировой войне

Покушение на кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа может привести к новой мировой войне, предположил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сенатор напомнил, что эксперты на протяжении нескольких лет предупреждали о возможном нападении на Трампа.

По его мнению, на фоне жесткой кампании в СМИ уровень ненависти в США зашкаливает, количество оружия на руках огромно.

Климов заметил, что не следует исключать украинскую версию инцидента. Он уточнил, что стрелять мог человек любого происхождения, не только украинского, но связанный с людьми, которые делают в ходе конфликта огромные деньги и не желают, чтобы денежные потоки пересохли при Трампе.

«Боюсь, что эта очередная американская трагедия будет только набирать обороты», — подчеркнул сенатор.



В связи с этим, полагает политик, всей планете следует насторожиться. Он уточнил, что «разного рода авантюристы» могут попытаться воспользоваться ситуацией нестабильности. Кроме того, добавил он, повышается вероятность необдуманных шагов со стороны тех, кто обладает реальными рычагами власти в мире.