Песков рассказал, что спровоцировало нападение на Трампа

Россия решительно осуждала и осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, произошедшее в ходе предвыборного митинга в 18:11 в субботу, 13 июля (2:11 мск, воскресенье).

Песков напомнил, что власти США предпринимали многочисленные попытки устранить Трампа с политической сцены.

На фоне этого, резюмировал чиновник, всем сторонним наблюдателям было очевидно, что жизнь политика находится в опасности.

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По его словам, Москва не считает, что попытка покушения на Трампа была организована действующей властью США. Вместе с тем, заметил он, атмосфера, созданная Белым домом вокруг экс-президента, спровоцировала нападение на него.

Песков отметил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего в результате этой атаки сторонника Трампа. А также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.