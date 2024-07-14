Володин о покушении на Трампа: США находятся на грани гражданской войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил версии о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.

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14 июля во время выступления в Пенсильвании в экс-президента США Дональда Трампа был совершен выстрел. Пуля задела ухо политика. Американские СМИ сообщают, что стрелял в Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он был ликвидирован.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил версии о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.

1. Кризис американской политической системы.

На протяжении длительного времени США планомерно создавали предпосылки для усугубления политической и экономической ситуации в стране. Многие решения руководство принимало и принимает по сегодняшний день в ущерб вопросам внутренней политики, не слыша своих граждан. Любой шаг, направленный на то, чтобы исправить сложившуюся практику, встречается действующей властью как попытка переворота и жёстко пресекается.

2. Серьёзный раскол внутри общества.

Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой по расовому, религиозному принципу, по политическим убеждениям. Насаждал консервативной части населения пропаганду ЛГБТ, навязывал однополые браки, разрушал традиционные ценности. Разжигал ненависть и рознь. Противостояние среди политиков, бизнеса и граждан достигло небывалых масштабов.

3. Концентрация действующей власти США на вмешательстве в дела суверенных государств.

Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп — один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий. В подтверждение этой версии — недавнее нападение на премьер-министра Словакии Фицо. Ранее он заявлял, что Запад использует Украину в геополитических целях в борьбе с Россией.

Сценарии происшествий схожи. Вывод. Своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны. Что подтверждают и социологические опросы – 37% считают, что в случае переизбрания Байдена президентом вероятна гражданская война. Политические оппоненты в Соединённых Штатах Америки и в Европе используют взволнованное и расколотое общество в своих корыстных и шкурных интересах. Это неприемлемо. Необходимы кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона и Брюсселя. В противном случае — Запад ждут большие проблемы, написал Володин в своем Телеграм-канале.