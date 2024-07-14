Песков ответил на вопрос об итогах саммита НАТО

НАТО не намерено действовать гибко в отношении украинского кризиса, альянс решил продолжать враждебные действия против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги недавнего натовского саммита в Вашингтоне.

«Как вы в целом оценили бы итоги саммита НАТО?» — спросил репортер телеканала «Россия 1».



Песков ответил, что западный военный блок занял позицию, угрожающую России.

«Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют», — сказал представитель Кремля.



Он добавил, что натовцы не склонны «к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО».

«То есть, они говорят, что мы никогда не будем учитывать главную озабоченность России, которая была краеугольным камнем при начале СВО», — отметил Песков.



По его словам, сейчас Россия и Запад находятся в стадии глубокой конфронтации, предпосылок для выхода из этой спирали не видно. Однако, когда-то это время настанет. Сейчас для России время внутренней мобилизации и собранности.