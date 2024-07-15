Путин принял участие в запуске доменной печи в ДНР

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска нескольких металлургических объектов — в Нижегородской и Челябинской областях, а также в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой народной республике. Предполагается, что на этом объекте будут выплавлять больше миллиона тонн стали в год.

В Нижегородской области начали работу печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет». По прогнозам, теперь оно сможет в два раза увеличить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и соответствующих изделий. А на на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области начал функционировать комплекс по выпуску сухого коксующегося угля.

Путин высоко оценил значение российской горно-металлургической индустрии. По его словам, это крепкие традиции, семейные династии и сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. Кроме того, он напомнил, что в 2023 году Россия добилась первого места в мире по производству высокосортного никеля, второго — по выпуску алюминия. Также РФ оказалась на третьей позиции по производству титановой продукции и на пятом — по объемам выплавки стали.

В середине июня стало известно, что после трехмесячного перерыва Испания снова начала импортировать железо и сталь из России. Эти закупки прервались в декабре 2023 года.