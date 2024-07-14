Захарова прокомментировала слова Буданова о покушении на Путина

Покушение на президента России Владимира Путина, о котором рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, готовилось на деньги США.

Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Захарова прокомментировала покушение на Трампа

«Это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — отметила она.



Ранее Буданов рассказал о попытках покушения на Путина.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.