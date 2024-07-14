Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после покушения на экс-президента США Дональда Трампа напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

"Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты", - отметила она в своем Telegram-канале, ссылаясь на свой пост об истории покушений на американских политиков.

Появились подробности покушения на Трампа