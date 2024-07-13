В Госдуме объяснили запрет депутатам на загранпоездки

Депутатам запретили выезжать за рубеж без согласования, потому что они владеют чувствительной для России информацией и представляют интерес для иностранных спецслужб. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, сообщает NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что Запад пытается спровоцировать РФ на эскалацию конфликта, и намерен применять любые методы против российских политиков по всему миру.

«Спецслужбы недружественных стран, работающие по всему миру, могут и будут воздействовать на парламентариев, не стесняясь в способах и средствах», — сказал Толмачев.



По его словам, новый закон должен нивелировать возможности для различных провокаций. Статус депутата предполагает повышенную ответственность и дисциплину. Потому ограничения являются правильными.

Изменения, запрещающие депутатам и сенаторам поездки за границу, внесены в статьи 4 и 6 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».