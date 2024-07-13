Захарова отреагировала на закрытие дела по «Северным потокам»

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что решение властей Швеции о закрытии дела по теракту на «Северных потоках» является «международным сговором».

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Дипломат отметила, что преступление было совершено в особой экономической зоне Швеции.

По ее мнению, причина такого шага со стороны Стокгольма, правовой апатии, в том, что главный бенефициар теракта — администрация президента США. Она добавила, что глава Соединенных Штатов Джо Байден и «не скрывал соответствующих планов».

Захарова подчеркнула, что у Стокгольма нет ни права, ни воли возражать Вашингтону. Она уточнила, что фактически «речь идёт о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке».

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Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что дело закрыто. Шведские следователи, пояснил он, пришли к выводу, что не могут предъявить кому-либо обвинение после подрыва газопроводов.