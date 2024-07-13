Антонов прокомментировал оскорбительные выпады Байдена в адрес Путина

Оскорбительные выпады американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу США. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки", - заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства. "Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги", - отметил он.



По оценке главы российской дипмиссии, "вряд ли так может вести себя руководитель страны, которая претендует на роль носителя демократических ценностей и высокой морали".

"Оскорблять российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому", - подчеркнул он. "Раздающиеся обвинения в отношении Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей", - констатировал Антонов.



Американский лидер в пятницу на митинге в американском штате Мичиган, рассуждая о реакции республиканца Дональда Трампа на проведение Россией специальной военной операции на Украине, вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина.

Как заявил 22 февраля Путин, комментируя очередной оскорбительный выпад хозяина Белого дома, Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он "более предпочтителен" для РФ в качестве следующего президента США, чем республиканец Дональд Трамп. Эти нападки Байдена российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, назвал лишь подтверждением своей правоты.

5 июня на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств Путин сказал, что считает Байдена предсказуемым "политиком старой школы". В ответ же на вопрос о том, как он относится к тому, что на Западе его изображают в виде злодея, президент РФ пошутил, что "так и есть, пусть боятся". Вскоре после этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии телеканалу Al Arabiya отметил, что "заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена", а "Путин не реагирует на такое хамство, поэтому не будет отвечать подобным образом".