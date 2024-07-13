В Совфеде объяснили, к чему приведут оговорки Байдена

Президент США Джо Байден своими оговорками на саммите НАТО подтвердил худшие опасения политического истеблишмента США. Теперь в лагере демократов может начаться мятеж. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

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Российский сенатор отметил, что Байден подтвердил худшие опасения политиков США по поводу своих ослабленных способностей.

«По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие», — написал Пушков в Telegram-канале.



При этом, по его словам, последствия могут быть еще значительнее: не исключено, что дело дойдет до «политического мятежа в стане демократов».

Накануне несколько западных СМИ предупредили, что резонансные речевые ляпы Байдена могут стоить ему президентского кресла.