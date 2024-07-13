В Совфеде объяснили, к чему приведут оговорки Байдена
Президент США Джо Байден своими оговорками на саммите НАТО подтвердил худшие опасения политического истеблишмента США. Теперь в лагере демократов может начаться мятеж. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Российский сенатор отметил, что Байден подтвердил худшие опасения политиков США по поводу своих ослабленных способностей.
«По словам некоторых участников саммита, чудовищные оговорки Байдена испортили все мероприятие», — написал Пушков в Telegram-канале.
При этом, по его словам, последствия могут быть еще значительнее: не исключено, что дело дойдет до «политического мятежа в стане демократов».
Накануне несколько западных СМИ предупредили, что резонансные речевые ляпы Байдена могут стоить ему президентского кресла.