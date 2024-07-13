В Кремле отреагировали на слова Буданова* о покушениях на Путина

Силовики обеспечивают безопасность президента России Владимира Путина на должном уровне, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил, что в последние годы были предприняты несколько попыток покушения на Путина.

На Украине признались в организации покушений на Путина

«Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», — отметил Песков.



Напомним, что Владимир Путин, по данным из открытых источников, к 2019 году пережил по меньшей мере двенадцать попыток покушений. Все они были сорваны сотрудниками охраны.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.