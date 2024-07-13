На Украине признались в организации покушений на Путина

Киев пытался организовать покушения на жизнь президента России Владимира Путина, заявил глава Государственного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV. Однако, по его словам, они были неудачными.

Они были, но, как видите, тоже пока неудачны, — сказал Буданов.



Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что за последний год на его жизнь было совершено четыре покушения. Он уточнил, что участники покушений были задержаны, других подробностей не приводится.

В мае служба безопасности Украины заявила, что совместно с контрразведкой задержала двух участников заговора против президента Украины Владимира Зеленского. Ими оказались два полковника управления госохраны страны. Данная структура занимается охраной высших должностных лиц и госорганов. По утверждениям СБУ, они работали на ФСБ России. В частности, утверждалось, что ликвидация Буданова должна была стать «подарком к инаугурации Путина».

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что сообщения о предотвращении покушения на президента Украины вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию. Он напомнил, что информация идет от СБУ.