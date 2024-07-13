Без России Украины бы сейчас не существовало, а территория могла быть частью Турции или Румынии, заявила в беседе с NEWS.ru сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, всем украинцам пора перестать жить в мире иллюзий.

Если бы не Россия, Украины бы сегодня не существовало. Ведь не просто так постучался в Русское царство в 1654 году Богдан Хмельницкий. Если бы не Россия — Украина бы сегодня была частью Турции, Польши, Германии, Румынии. Не было бы такой страны как независимого субъекта на карте мира, — считает сенатор.



Как считает Епифанова, эти земли «сначала по прихоти советской власти» стали Украинской Советской Республикой, а затем «по предательскому сговору власть имущих» в 90-е годы — отдельным государством. Однако территория современной Украины всегда была прежде всего частью русской цивилизации.

И остаются ею, несмотря на все нынешние потуги обособиться, отмежеваться от всего русского. Предать все русское, — заключила Епифанова.



Ранее Епифанова заявила, что русская и украинская культуры имеют под собой единую основу. Так она прокомментировала недавнее интервью бывшего президента Украины Виктора Ющенко, во время которого он заявил, что украинская земля настолько гениальна, что была основой великой русской культуры.