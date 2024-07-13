В России отреагировали на немецкий план войны с Москвой

НАТО традиционно готовится к войне с Россией, реагируя на план, опубликованный Германией. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«НАТО как военная организация строит планы. Два-три процента ВВП стран уходят в бюджет этого альянса. Это колоссальные средства, которые собирает НАТО, и альянс их расходует на эти нужды», — сказал Чепа в разговоре с «Лентой.ру», добавив, что после распада Варшавского договора у НАТО есть только один противник — Россия.



Названы признаки возможного нападения НАТО на Россию

Депутат подчеркнул, что планы войны с Россией со стороны НАТО не являются чем-то новым. Североатлантический альянс постоянно ведет подготовку к возможному конфликту, что представляет угрозу для безопасности России.

Ранее газета Bild сообщала, что Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Проект назвали Operationsplan Deutschland, что в переводе на русский означает «План оперативных действий Германии», пишет 360.ru.