В интернете появилось предсказание Жириновского о разделе Украины

Видный российский политик Владимир Жириновский (1946-2022) в 2019 году предсказал, что в долгосрочной перспективе произойдет раздел Украины. Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Отношение к Жириновскому при его жизни было дифференцированным, полагают эксперты. Многие его не воспринимали всерьез, многие считали талантливым политиком, многосторонним экспертом. В 2022-2024 годах часть его прогнозов сбылась. В связи с этим в обществе стали относиться к Владимиру Вольфовичу как к своего рода провидцу, предсказателю.

На кадрах видео показан офис партии ЛДПР, главой которой он являлся долгие годы. Политик стоит у стола с тортом в виде Украины и делит ее на части.

«Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье — все это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел: Киев, значит, Подол и что-то такое еще. Идеальный вариант, конечно, чтоб они не обижались, вот это вот мы оставляем Украине — одну треть на Западе», — комментирует свои действия Жириновский.



По его словам, две трети, все юго-восточное, это Малороссия и Новороссия, следовательно, Россия. А оставшаяся треть — условная «Галиция».

Ранее в интернете появилось видео, на кадрах которого Жириновский рассказывает о грядущем конфликте на Ближнем Востоке. Ролик был снят в 2012 году.