Посол России высказался о курсе НАТО

Курс НАТО, подтвержденный саммитом, говорит о продолжении подготовки военно-политического блока к прямому военному столкновению с Россией. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в документах НАТО, принятых в Вашингтоне, фиксируется конфронтационная политика. Она нацелена на эскалацию украинского конфликта, объяснил Токовинин.

«Звучат заявления о том, что Украина должна "победить", альтернативных идей не предлагается», — высказался дипломат.



Стало известно о предложении России для НАТО

По его словам, речь идет о финансовой поддержке и дальнейшей отправке Киеву современного оружия. Он отметил, что повышается потенциал военной промышленности государств-членов НАТО.

Главным решением саммита НАТО стало обещание выделить минимум 40 миллиардов евро Украине в качестве военной помощи в 2025 году. Кроме того, страны-участницы альянса указали в декларации, что «всеобъемлющая угроза, которую Россия представляет для НАТО, сохранится и в долгосрочной перспективе».