Стало известно о предложении России для НАТО

Москва не закрывается от диалога со странами Запада, заявил РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. По его словам, Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не раз обращались к НАТО с предложением встроить систему безопасности, но оно не нашло встречного желания.

Мы не закрываемся от диалога и со странами Запада. Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других. К сожалению, те предложения, которые неоднократно звучали от нас, не нашли встречного желания, — сказал он.



Как отметил Васильев, Россия и ОДКБ видят, что НАТО из Североатлантической зоны переходит в зону Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, Запад предпринимает неприкрытые попытки дестабилизировать обстановку на Кавказе и в Иране. По его оценкам, если у блока получится добиться желаемого, то это будет одна из реальных угроз безопасности для всех государств-членов ОДКБ.

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Замглавы российского МИД Михаил Галузин ранее заявил, что появление в составе миссии ЕС в Армении представителей Канады де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ. Москву также беспокоит тот факт, что это представительство может приобрести постоянный характер, отметил он.