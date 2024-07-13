Песков: о сроках встречи Путина и Лукашенко сообщат своевременно

В Кремле своевременно сообщат о сроках предстоящей встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Мы сообщим своевременно», — заявил Песков.



Президент Белоруссии ранее сказал, что по поводу мира на Украине необходимо «побыстрее договариваться».

Он добавил, что в ближайшее время на встрече с Владимиром Путиным обсудит этот вопрос.