Официальный сайт Кремля впервые с 2018 года обновил страницу с биографией президента РФ Владимира Путина. В нее включены главы о чемпионате мира по футболу в РФ, пандемии коронавируса, принятии поправок к Конституции РФ, спецоперации на Украине и других событиях последних шести лет.

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Прежняя версия заканчивалась переизбранием Путина на новый президентский срок в 2018 году. Уже после новых выборов - 2024 года - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил ТАСС, что страница с биографией президента будет дополняться.

Этот раздел президентского сайта включает события из жизни главы государства как личного, так и профессионального характера, его воспоминания о семье, наставниках, учебе и службе, а также ключевые этапы развития страны за время работы Путина на высших постах.

Крымский мост и чемпионат мира

Одна из глав в обновленной биографии Путина касается открытия в 2018 году Крымского моста - самого длинного в России и Европе. Мост стал "не только символом Крыма, но и важным экономическим инструментом его развития", отмечается в биографии президента.

Высокая оценка дается прошедшему в РФ чемпионату мира по футболу 2018 года, который показал, что спорт может "не разъединять, не вести к дракам и потасовкам, а объединять людей". У миллионов людей - и более 633 тыс. иностранных болельщиков - изменилось мнение о России после знакомства с ее культурой и жителями, приводятся слова Путина.

Борьба с пандемией и поправки к конституции

Раздел о 2020-х годах открывается главой о борьбе с пандемией коронавируса и разработке российской вакцины "Спутник V".

"Россия достойно прошла испытание, связанное с пандемией коронавируса", - передается в биографии оценка Путина.

Особое внимание уделено поправкам к Конституции РФ, одобренным большинством россиян в 2020 году. Их принятие охарактеризовано как "одно из самых значимых событий в России", закрепившее верховенство российского права, защиту исторической правды и института семьи.

СВО

Одним из ключевых событий в биографии президента РФ 2020-х годов стала специальная военная операция на Украине. Решение о ее начале было принято в соответствии с Уставом ООН, подчеркивается в биографии.

Цель СВО - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима" и предание суду тех, кто "совершил многочисленные кровавые преступления" против мирных жителей, в том числе и россиян, напоминаются слова Путина.

Говорится в биографии и о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по итогам которых четыре региона вошли в состав РФ. За решением их жителей - "общая [с Россией] судьба и тысячелетняя история", приводятся слова президента.

Прочность и устойчивость

Теперь официальная биография Путина завершается выборами 2024 года, на которых он был переизбран президентом голосами 87,28% россиян при явке 77,49%, и подписанием нового майского указа о национальных целях развития до 2030 года.