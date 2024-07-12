Зампостпреда РФ заявил, что Киев под ложным предлогом созвал заседание МАГАТЭ

Украина под ложным предлогом созвала чрезвычайную сессию Совета управляющих МАГАТЭ после инцидента с попаданием ракеты в больницу в Киеве. Об этом заявил российским журналистам заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

© Постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене

"Украина привела в качестве обоснования наличие 27 источников излучения в больнице, а также два проекта технического сотрудничества, в которых участвует больница "Охматдет" в рамках программы технического сотрудничества МАГАТЭ. Как выяснилось, эта информация просто ложная. Никаких радиационных источников в больнице не было, это было сообщено самой украинской стороной в МАГАТЭ и подтверждено секретариатом МАГАТЭ публично", - сказал дипломат.



По его словам, никаких рисков с точки зрения ядерной радиационной безопасности для персонала, пациентов и окружающей среды не было.

"Это было подтверждено, в том числе государственной инспекцией атомного регулирования Украины и со стороны МАГАТЭ. Соответственно, те обоснования, которые были приведены в качестве аргументов в пользу созыва сессии, просто не действительны", - добавил он.



Западные страны поддержали такую "явно политизированную инициативу". Зампостпреда рассказал, что когда Россия стала приводить аргументы о том, что Украина вводит совет в заблуждение, никто из стран-членов не опроверг их и не стал отстаивать приведенные украинской стороной данные.