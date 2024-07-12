Москва призвала Киев прекратить толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба

Россия призывает Украину и страны Запада прекратить толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Призываем режим [Владимира] Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба», — отметила дипломат.



Так представитель внешнеполитического ведомства России прокомментировала принятие Генеральной Ассамблеей ООН проекта резолюции с требованием к Москве вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции. Документ был поддержан 99 из 192 государствами.