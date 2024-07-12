Захарова заявила, что мост в НАТО для Украины является разводным

Анонсированный руководством НАТО «мост для Украины» в альянс является разводным. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса согласуют большой пакет по Украине, который станет для нее «мостом в блок».

«Теперь вступление Украины в НАТО называют новым термином — мост, правда, его "длина" так и не была определена. Я для киевского режима открою военную тайну – это и правда мост в НАТО, только он разводной со всех точек зрения», — прокомментировала это Захарова.



Она пояснила, что в любой момент Запад может поднять этот мост или снова соединить. Кроме того, по мнению Захаровой, новый термин имеет еще и символическое значение, которое заключается в том, чтобы «разводить граждан Украины».