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Захарова заявила, что мост в НАТО для Украины является разводным

Анонсированный руководством НАТО «мост для Украины» в альянс является разводным. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что мост в НАТО для Украины является разводным
© РИА Новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса согласуют большой пакет по Украине, который станет для нее «мостом в блок».

«Теперь вступление Украины в НАТО называют новым термином — мост, правда, его "длина" так и не была определена. Я для киевского режима открою военную тайну – это и правда мост в НАТО, только он разводной со всех точек зрения», — прокомментировала это Захарова.

Она пояснила, что в любой момент Запад может поднять этот мост или снова соединить. Кроме того, по мнению Захаровой, новый термин имеет еще и символическое значение, которое заключается в том, чтобы «разводить граждан Украины».

Политика
Йенс Столтенберг
Мария Захарова
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НАТО