Путин назвал ошибкой отсутствие реакции Запада на удары ВСУ по ЗАЭС
Владимир Путин назвал ошибкой отсутствие реакции со стороны Запада на продолжающиеся удары Киева по Запорожской АЭС, передает РИА Новости.
"Об этом еще вспомним и поговорим не один раз", – добавил он на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.
Президент РФ также подчеркнул, что нанесение ударов по ЗАЭС требует особого внимания РФ. В связи с этим он выразил уверенность в том, что безопасность Донбасса и Новороссии будет обеспечена.
"Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких", – подытожил российский лидер.
3 июля украинские военные нанесли три удара дронами-камикадзе по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Раненых доставили в медико-санитарную часть Энергодара.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить удары БПЛА. По его словам, повторяющиеся нападения представляют угрозу для ядерной безопасности и жизни граждан.
При этом Генассамблея ООН одобрила резолюцию, согласно которой от РФ требуется вывести войска с территории ЗАЭС и передать ее под контроль Киева.