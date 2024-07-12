Если бывший президент США Дональд Трамп победит на выборах и вновь займет эту должность, Вашингтон может перестать поставлять оружие Украине, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. News.ru

«Мы можем только гадать, какие шаги предпринял бы тот или иной политический деятель в США, но подчас то, о чем говорят в ходе предвыборной гонки, затем не исполняется, — заметил Чепа. — Но Трамп мог бы сделать многое, чтобы остановить конфликт. Мог бы прекратить финансирование, поставки вооружений. И тогда все страны НАТО последовали бы примеру страны». Lenta.ru

Ранее Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не нужно было начинать. Так политик отреагировал на пост премьера Венгрии Виктора Орбана, который рассказал о встрече с экс-главой Белого дома, в ходе которой обсуждались способы достижения мира на Украине. Российская газета