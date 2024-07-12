Захарова: учения Армении с США подрывают механизмы сотрудничества с РФ

Американо-армянские учения Eagle Partner, которые пройдут с 15 по 24 июля, подрывают механизмы сотрудничества Армении с РФ в области безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Запад, по словам Захаровой, "через привлечение к маневрам и тренировочным программам под своей эгидой навязывает республике натовские стандарты вооруженных сил", что ведет к обретению западниками дополнительных рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику Армении.