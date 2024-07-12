Захарова прокомментировала угрозы Южной Кореи

Угрозы властей Южной Кореи пересмотреть линию в отношении конфликта на Украине не останутся без ответа России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Что касается угрозы пересмотреть нынешнюю линию Сеула в отношении Украины, то по этому поводу ясно высказался президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам - такие шаги не останутся без должной реакции со стороны России ", - указала дипломат.



Ранее лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии дали обещание продолжить поддержку Украины. Президент республики Юн Сок Ёль на мероприятии в рамках саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что Южная Корея в 2025 году выделит $24 млн на реабилитацию раненых украинских военнослужащих.