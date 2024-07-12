Путин встретился с главой Запорожской области Балицким

Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

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Глава государства отметил, что очень рад встрече с Балицким, и попросил его рассказать о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

Губернатор Запорожской области доложил президенту о развитии социальной сферы, в том числе об открытии филиала «Артека» и создании федерального молодежного центра «Маяк», сообщается в Telegram-канале Кремля. Также глава региона рассказал Путину о запуске работы онкодиспансера, начале строительства областной детской больницы и ремонте университета.

Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что приоритетным вопросом является безопасность региона и его жителей.

«Ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких. <...> При всех сложностях отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, надо поддержать», – сказал он.



Ранее Путин заявил, что уровень жизни в новых регионах должен соответствовать общероссийскому.