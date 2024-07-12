Путин: Киев наносит удары уже прямо по Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины наносят удары уже прямо по Запорожской АЭС, заявил 12 июля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, передает ТАСС.

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По словам главы государства, он считает большой ошибкой Запада отсутствие внимания к этому вопросу.

«Противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны, и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня», — подчеркнул Путин.



Президент пообещал вспомнить об этом «еще не раз».