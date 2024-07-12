Путин пообещал обезопасить Донбасс

Российская Федерация добьется обеспечения безопасности Донбасса, уверен президент страны Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

«Конечно, ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких», — сказал Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.



До этого Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

28 июня Путин заявил, что российские бойцы, занимающие позиции на линии соприкосновения в зоне СВО, делают все необходимое для обеспечения безопасности Донбасса. Путин также отметил, что вопросы социального и экономического развития Донбасса требуют немедленного решения, параллельно с выполнением боевых задач.

В ходе выступления российский лидер призвал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева приложить максимум усилий для того, чтобы решить все имеющиеся в регионе вопросы.

Ранее в Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина.