Захарова: Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти планируют разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, расположенного на Днепре. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, разрушение дамб должно стать «очередной циничной провокацией» Украины против РФ.

В июне 2023 года была подорвана плотина Каховской ГЭС на Днепре. Власти Новой Каховки (неподалеку от нее расположена станция) сообщили, что удары ВСУ привели к разрушению задвижек, в итоге вода начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В Кремле назвали случившееся украинской диверсией, одной из целей которой было лишить Крым воды. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Захарова сообщала, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС погибли 48 человек и тысячи животных, 126 человек пострадали.