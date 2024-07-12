Захарова: Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

Украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. <...> Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ, - сказала дипломат. - Абсолютно нет никаких сомнений, что режим [Владимира] Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения".

