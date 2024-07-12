$87.99+0.1395.68+0.36
Почта

Захарова: Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

Украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища
© РИА Новости
"Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. <...> Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ, - сказала дипломат. - Абсолютно нет никаких сомнений, что режим [Владимира] Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения".
Политика
Мария Захарова
МИД России