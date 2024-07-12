Стало известно о паранойе Зеленского на тему возможного покушения со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует признаки параноидального расстройства из-за страха перед якобы возможным покушением на него со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

По его утверждению, действия и рассуждения Зеленского становятся "все более параноидальными" из-за подозрений о якобы имеющих место "попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины". При этом, согласно оценкам неназванных украинских и западных чиновников, Зеленский стал "жестче и решительнее и менее терпимым к ошибкам" украинских должностных лиц, он испытывает "круглосуточный стресс и усталость", а также "недостаток сна".

5 февраля 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации на Украине, что Зеленскому не грозит физическая расправа. Беннет добавил, что после разговора с Путиным он созвонился с украинским лидером и передал слова российского руководства. Сразу после этого Зеленский записал видео, в котором сообщил, что ничего не боится. В Кремле отказались комментировать слова израильского чиновника.