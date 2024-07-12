В МИД ответили на вопрос о мирном плане Трампа

Москве ничего не известно о мирном плане 45-го президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом в эфире Первого телеканала заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Lenta.ru

«Нет, неизвестно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я думаю, что будет справедливо сказать, что сигналы, которые поступают в публичном пространстве со стороны бывшего президента США, нами тщательно фиксируются». По словам замминистра, РФ в меру своих сил и возможностей «отслеживает контакты, которые зарубежные лидеры осуществляют, находясь в США». ТАСС

В конце июня был обнародован план двух ключевых советников Трампа по завершению конфликта на Украине. Согласно их предложению, Вашингтон увеличит военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) при условии вступления Киева в переговоры с Москвой «на основании имеющейся линии фронта». Российская газета