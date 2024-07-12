Саммит НАТО в Вашингтоне стал провальным и позорным мероприятием, он только повысил риски для международной обстановки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Отсмотрев видеоряд и прослушав звуковой ряд с саммита [НАТО] в Вашингтоне, мы приходим к выводу, что, конечно, это "саммит позора", это провальное мероприятие, которое не привнесло в международную повестку дня ни капли здравого смысла, а только усугубило напряженность, натяжение и повысило риски того, как может развиваться ситуация дальше", - дал оценку саммиту Североатлантического альянса замминистра иностранных дел России.

